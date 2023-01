19-Jährige betrunken am Steuer

Eine Autofahrerin wird in der Nacht von Freitag auf Samstag von der Polizei kontrolliert. Was die 19-Jährige nun erwartet.

Eine 19-jährige Fahrzeugführerin wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen Bernbach und Memmenhausen durch Polizeibeamte angehalten. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Weiter stellte sich heraus, dass die 19-jährige Fahrzeuglenkerin sich zum Kontrollzeitpunkt in der Probezeit befand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Die Fahranfängerin erwartet nun eine Anzeige, eine Verlängerung der Probezeit sowie eine verpflichtende Teilnahme an einem Aufbauseminar. (AZ)