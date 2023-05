Anlage in Bitcoin: Ein Mann aus Aichen wird betrogen

Unbekannte erschleichen sich den Zugang zu den Kontodaten auf dem Rechner des Rentners aus Aichen.

Am Montagabend zeigte ein 70-Jähriger einen Betrugsfall bei der Polizeiinspektion Krumbach an. Seit letzter Woche Mittwoch erhielt er wiederkehrend Anrufe von einer Firma, dass er seine, vor fünf Jahren gemachte, Anlage in Bitcoins ausbezahlt bekommen solle. Der Rentner gab seine Bankverbindung preis und gewährte dem Täter Zugriff auf seinen Rechner. Im weiteren Verlauf kam es zu diversen Finanztransaktionen, wie die Polizei mitteilt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3750 Euro. (AZ)