Bebauungsplan für Solarpark bei Obergessertshausen vorgestellt

Plus Simone Knupfer stellt Pläne und Änderungen des Flächennutzungsplanes dem Gemeinderat vor. Und wie geht es nun weiter.

Nachdem der neu gegründete gemeindliche Ausschuss für Fotovoltaik-Freiflächen-Anlagen (PV-FFA) in Aichen einen Leitfaden für die Errichtung von Solarparks aufgestellt hat, konnten das Ingenieurbüro LarsConsult aus Augsburg/ Memmingen die Vorgaben in den Vorentwurf des Bebauungsplans (BBP) einarbeiten. Dieser wurde nun den Gemeinderäten vorgestellt und ausgiebig erläutert. Nach kurzer Debatte wurde die vorgestellte Planung mit 10:0 gebilligt und soll nach Einarbeitung der beantragten Änderungen durch die VG-Verwaltung Ziemetshausen öffentlich ausgelegt und die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange durchgeführt werden.