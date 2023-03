Bürgerversammlung: Aichen ist gut aufgestellt

Plus Die Gemeinde Aichen investiert in den Breitband-Ausbau und der Bau eines Kindergartens steht an. Die höheren Kanalgebühren ärgern die Bürger.

Bürgermeister Alois Kling war bei seinem Rückblick 2020 bis 2022 auf die stabile Finanzsituation sowie die realisierten Maßnahmen in der Gemeinde stolz: Er betonte, dass die Gemeinde Aichen keine Schulden habe. Als teuerste Investitionen nannte er den Breitband- und Glasfaser-Ausbau (600.000 Euro), wobei jeder Hausbesitzer innerhalb 42 Monaten einen kostenlosen Anschluss bekomme und die Planung und den Bau eines neuen Kindergartens in Aichen für rund 610.000 Euro.

Kling begrüßte im Saal des Aichener Schützenheimes die gut 50 Einwohner aus Aichen, Memmenhausen und Obergessertshausen, die gekommen waren, um sich über das Geschehen der letzten Jahre in der Gemeinde zu informieren.

Eingangs gedachten die Versammelten den 33 verstorbenen Bürgern der Gesamt-Gemeinde der letzten drei Jahre. Standesamt Ende 2022 zählte die Gemeinde 1179 Einwohner, 24 mehr als 2021. In Aichen mit Ruhfelden wohnten 285, in Memmenhausen 442 und Obergessertshausen 449 Bürger. Es gab elf Hochzeiten und 48 Geburten.

Aktuell besuchen 39 Kinder den Hort im ehemaligen Pfarrhof. Ein neuer ist in Planung. In die Grundschule gehen derzeit 44 Kinder. Die Umlage für ein Kind beträgt 2.390 Euro im Jahr. 15 Kinder sind in der Mittelschule untergebracht, hier kostet ein Kind 2.739 Euro pro Jahr. Investitionen Für die drei Gemeinde-Feuerwehren wurden 2022 70.000 Euro ausgegeben. Für das neue Fahrzeug in Aichen ist ein Zuschuss von 56.600 Euro bereits genehmigt. Da seit 2001 die Kanalgebühren von 1,4 Euro pro Kubikmeter nicht neu kalkuliert wurden, ist eine gravierende Unterdeckung entstanden. Die neue Gebühr beträgt nun 2,81 Euro pro Kubikmeter, was die Bürger auf der Bürgerversammlung monierten. Die Gemeinde habe über 20 Jahre nicht an der Gebührenschraube gedreht, sagte der Bürgermeister. In dieser Zeit hätten die Bürger jede Menge Geld gespart. Des Weiteren präsentierte Kling eine Liste von Nachbar-Gemeinden, die ihre Gebühren ähnlich haben. Eine Möglichkeit sehe er, wenn man die Messbeträge bei der Grundsteuer niedriger ansetzen würde.

In seinem Ausblick für 2023 verwies Kling auf den Neubau einer Aussegnungshalle in Aichen, der im April beginnen soll, die Fertigstellung der Erschließung der Baugebiete sowie den Bau eines Nahwärme-Netzes in Obergessertshausen, die viel Geld verschlingen werden.

Von den Bürgern angeregt wurden mehr Abfalleimer in Dorf und Flur sowie Blumenkästen an Brückengeländern. Schön wären auch mehr Ruhebänke an besonderen Plätzen. Dazu meinte Kling, dass Bänke immer wieder mutwillig zerstört würden und die Gemeindearbeiter viel Zeit kosten. Eugen Domberger monierte, dass die Gemeinde ihre Bürger über geplante Projekte schlecht informiere oder erst, nachdem das Ganze bereits gelaufen sei. Hier meinte er besonders den Ausbau mit Breitband. Hier war Kling der Meinung, dass die Gemeinde kostenlos Glasfaser in jedes Haus legen lasse und, dass das doch genug Dienst am Bürger sei.

