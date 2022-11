Die Kläranlage der Gemeinde Aichen bleibt selbstständig

Ein Planungsbüro bestätigt: Ein Sanierungsbedarf ist bei der Kläranlage Aichen nicht zu erkennen. Sie soll in Betrieb bleiben.

Aichens Bürgermeister Alois Kling hat beim Planungsbüro Steinbacher Consult aus Neusäß eine Machbarkeits-Studie für die Kläranlage Aichen in Auftrag gegeben, um zu wissen, was auf die Gemeinde in nächster Zeit zukommt. Diese stellte Ingenieur Andreas Kottmair bei der Oktober-Sitzung detailliert im Gemeinderat vor. Damals wollte man sich noch nicht entscheiden, wie man weiter verfahren solle. Nun wurde nach kurzer Diskussion einstimmig entschieden, dass die Aichener Kläranlage weiterhin eigenständig betrieben wird.

Die Kläranlage Aichen bekommt eine neue wasserrechtliche Erlaubnis

Die gut 30 Jahre alte Kläranlage der Gemeinde Aichen mit den Ortsteilen Memmenhausen, Obergessertshausen und Ruhfelden, so erläuterte Kottmair, brauche eine neue wasserrechtliche Erlaubnis. Ebenso sei es im Markt Ziemetshausen. Ziel der Studie war es, zu klären, ob ein Anschluss von Aichen an die Kläranlage Ziemetshausen wirtschaftlich vorteilhafter wäre als ein Weiterbetrieb in Eigenregie. Die aktuelle Reinigungsleistung der Kläranlage Aichen wird nach Auskunft des Wasserwirtschaftsamtes den zukünftigen Anforderungen uneingeschränkt gerecht. Dies wurde auch bei einem anberaumten Ortstermin eindeutig festgestellt.

Der aktuelle Zustand der Bauwerke auf der Kläranlage lasse einen Sanierungsbedarf für die nächsten 20 Jahre nicht erkennen, hieß es weiter. Deshalb wurde nun festgestellt, dass unter diesen Voraussetzungen die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des geklärten Abwassers in die Zusam erteilt werden wird. (AZ)