Einbruch in Wohn- und Geschäftsgebäude in Aichen

Am Montagmorgen ist ein Unbekannter in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in Aichen eingebrochen. Er hat vor allem Geld entwendet.

Ein Unbekannter ist in den frühen Morgenstunden am Montag in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Pfarrer-Bobinger-Straße in Aichen eingebrochen. Den Bewohnern waren am Montagmorgen Hebelspuren an mehreren Fenstern aufgefallen.

Einbrecher gelangt über Hintertür in Gebäude in Aichen

Laut Polizei drang der Unbekannte über eine Hintertür in das Gebäude ein und gelangte über Produktions- und Büroräume bis zu den Wohnräumen im Erdgeschoss. Der Täter durchsuchte demnach mehrere Räume und stahl Geldscheine aus abgelegten Geldbörsen. Die Polizei Krumbach bittet telefonisch unter 08282/905-0 um Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen. (AZ)