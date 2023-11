Gemeinderat Aichen befürwortet MTB-Strecke in Obergessertshausen

Eine Satzung zu der Strecke für Mountainbike-Rennen wurde jetzt vom Gemeinderat Aichen abgesegnet.

Einstimmigkeit herrschte im Gemeinderat Aichen bei dessen November-Sitzung: Zum einen ging es wieder um die „MTB-Strecke-Weiherberg“ in Obergessertshausen, um einen Bauantrag in Aichen und um den neuesten Stand „Neubau Aussegnungshalle Aichen“.

Es kommt Fahrt ins Projekt der Familie Egger

Wie schon mehrmals berichtet, musste sich der Gemeinderat um Bürgermeister Alois Kling mit dem Projekt „MTB-Strecke-Weiherberg“ in Obergessertshausen erneut beschäftigen. Dabei geht es um die Cross-Country-Rennstrecke der Familie Egger, welche bereits im Südosten des Ortsteiles Obergessertshausen errichtet wurde und temporär genutzt werden soll, planungsrechtlich zu sichern. Bürgermeister Alois Kling und der gesamte Gemeinderat sind sich einig dieses Projekt zu fördern und zu unterstützen. Wie das Gemeindeoberhaupt schon mehrfach wissen ließ, sind die bisherigen Veranstaltungen ohne Probleme über die Bühne gegangen und alle Vorgaben erfüllt worden. Nun aber kommt „Fahrt“ in dieses Projekt und Bürgermeister Kling meinte süffisant: „Es ist halt manchmal ein langer Weg!“ Dem Gemeinderat lag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan die textliche Festsetzung der Satzung zur Abstimmung vor. Die Beschlussempfehlung lautete: „Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „MTB-Strecke-Weiherweg“ in Obergessertshausen bestehend aus Planzeichnung, Satzung, Vorhaben- und Erschließungsplan, Begründung, Umweltbericht und schalltechnischer Untersuchung jeweils in der Fassung vom 9. November 2023 wird gebilligt und als Satzung beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, nach Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes die ortsübliche Bekanntmachung durchzuführen sowie den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit allen Bestandteilen auszufertigen.“

Aussegnungshalle: Wie in jeder Gemeinderatssitzung wurde das Gremium über den Stand des Neubaus der Aussegnungshalle in Aichen informiert. Dazu hieß es, dass die Arbeit und Leistungen für den Neubau alle nach Plan liefen, sodass voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres die Fertigstellung erfolgen könne.

