Verkehrsunfall beim Überholen: 6000 Euro Schaden bei Gessertshausen

Auf der Staatsstraße 2027 in Richtung Obergessertshausen kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge scherten gleichzeitig aus.

Drei Fahrzeuge sind am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der Staatsstraße 2027 in Richtung Obergessertshausen unterwegs gewesen. Bei freier Strecke setzte laut Bericht der Polizei das Schlussfahrzeug zum Überholen an. Als das Auto bereits mit der kompletten Fahrzeuglänge auf Höhe des unmittelbar vorausfahrenden Kleintransporters war, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus.

Es entstand ein Schaden von rund 6000 Euro bei Gessertshausen

Dies führte zu einem Streifzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand. Obwohl der Überholer kurz die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und auf das Bankett geriet, konnte er ein Abkommen von der Fahrbahn verhindern, berichtet die Polizei. (AZ)