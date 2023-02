Wo Aichens Bürger kehren und Schnee schippen müssen

Plus In Aichen gibt es eine neue Verordnung zur Straßenreinigung. Ein Straßenverzeichnis sorgt für Klarheit. Außerdem wird ein Feldgeschworener gesucht.

Nach der Änderung des Artikels 51 des Bayerischen Straßen- und Wege-Gesetzes im Mai 2022, müssen die Kommunen die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehwege im Winter neu erlassen. Die redaktionellen Änderungen seien unerheblich, lediglich das Reinigungs-Verzeichnis für alle wichtigen Straßen und Wege wurde neu gefasst, wurde auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Aichen mitgeteilt. Die Räte stimmten der Neuordnung einstimmig zu.