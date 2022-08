Zuckerguss: Die neuen Tortenrezepte von Julia Geiger

Julia Geiger aus Aichen hat zwei sommerliche Torten gebacken, die gut zu den warmen Tagen passen.

Sommerliche Leckereien waren das Thema der jüngsten Zuckerguss-Zeitschrift. Da passte die Erdbeer-Quark–Torte von Julia Geiger aus Aichen super rein. Sie war mit zwei Rezepten vertreten und hat auch in der Vergangenheit schon ihre Rezepte in Zuckerguss veröffentlicht. Geiger lebt bei ihren Eltern in Aichen, sie ist Einzelhandelskauffrau und arbeitet in Schwabmünchen. Tortenbacken ist ihre Leidenschaft. Vor allem das Verzieren der Torten macht ihr viel Spaß.

So backt Julia Geiger ihre sommerlichen Torten

Erdbeer-Quark-Torte mit Keksboden:

Zutaten: Keksteig, 200 g Löffelbiskuits, 125 g Butter

Keksteig, 200 g Löffelbiskuits, 125 g Butter Füllung: 600 g Erdbeeren, 14 Blatt Gelatine, 700 g Quark (20% Fett) 170 g Zucker, 2 El Vanillinzucker, 200 g Sahne

600 g Erdbeeren, 14 Blatt Gelatine, 700 g Quark (20% Fett) 170 g Zucker, 2 El Vanillinzucker, 200 g Sahne Zubehör: 26er-Springform

Backpapier auf eine Tortenplatte legen und einen geschlossenen Springformrand oder Tortenring daraufstellen. Löffelbiskuits in einen Gefrierbeutel geben, verschließen und mit einem Teigroller zerdrücken. Butter in einem Topf zerlassen, Brösel dazu geben und gut verrühren. Die Masse in den Springformrand geben, gleichmäßig zu einem flachen Boden andrücken und in den Kühlschrank stellen.

Erdbeeren waschen, Wurzelende entfernen und würfeln. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Quark Zucker und Vanillinzucker verrühren. Gelatine abtropfen lassen und in einem Topf bei schwacher Hitze ca. 2 Minuten auflösen. 1 El Quarkcreme unterrühren, dann diese Masse zügig unter die übrige Quarkcreme ziehen. Kühlstellen, bis die Creme zu gelieren beginnt. Sahne steif schlagen, mit den Erdbeerwürfeln unter die Creme heben und auf den Keksboden streichen. Torte mindestens 4 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Nach belieben mit Erdbeeren und Schokoraspeln verzieren und servieren.

Raffaello- Erdbeertorte:

Zutaten: 4 Eier, 4 EL heißes Wasser, 120g Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 150 Weizenmehl, 50 g Speisestärke, 2 TL Backpulver.

4 Eier, 4 EL heißes Wasser, 120g Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 150 Weizenmehl, 50 g Speisestärke, 2 TL Backpulver. Füllung: Etwa 300 g Erdbeeren, 150 g Raffaello, 300 g kalte Schlagsahne, 2 Blatt Gelatinefix, 50 g Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 500 g Speisequark (20 % Fett), 25 g Kokosraspeln.

Etwa 300 g Erdbeeren, 150 g Raffaello, 300 g kalte Schlagsahne, 2 Blatt Gelatinefix, 50 g Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 500 g Speisequark (20 % Fett), 25 g Kokosraspeln. Dekoration: 200 g kalte Schlagsahne, 1 Päckchen Vanillinzucker, 75 g Kokosraspeln, nach Belieben Raffaello, klein gehackte Nüsse, Erdbeeren, Minzblätter.

200 g kalte Schlagsahne, 1 Päckchen Vanillinzucker, 75 g Kokosraspeln, nach Belieben Raffaello, klein gehackte Nüsse, Erdbeeren, Minzblätter. Zubehör: 26er-Springform.

Backpapier in die Springform einspannen. Backofen auf 280°C Ober/Unterhitze vorheizen. Eier und Wasser in einer Rührschüssel mit einem Mixer 1 Minute auf höchster Stufe schaumig schlagen. Mit Vanillinzucker gemischten Zucker unter Rühren einstreuen und die Masse weitere 2 Minuten schlagen. Mehl mit Speisestärke und Backpulver mischen und kurz auf niedrigster Stufe unterrühren. Teig in der Form verteilen und etwa 30 Minuten backen. Springformrand lösen. Boden auf einen mit Backpapier belegten Küchenrost stürzen und erkalten lassen. Boden zurückstürzen und zweimal waagerecht durchschneiden. Unteren Boden auf eine Tortenplatte legen und den Tortenring herumstellen.

Für die Füllung Erdbeeren waschen und halbieren. Raffaello klein hacken. Sahne mit Gelatinefix steif schlagen. Quark mit Zucker und Vanillinzucker verrühren. Die Sahne vorsichtig unter den Quark heben. 2 El der Creme auf dem unteren Boden verstreichen und die Erdbeeren darauf verteilen, dabei am Rand etwa 1 Zentimeter frei lassen. Unter die Hälfte der Creme die Kokosraspeln heben und auf den Erdbeeren verstreichen. Den zweiten Boden auflegen. Zum Rest der Quark-Sahne-Creme die klein gehackten Raffaellos geben und auf dem zweiten Boden verstreichen. Den letzten Boden auflegen und die Torte min. 1 ½ Stunden in den Kühlschrank stellen. Sahne und Vanillinzucker steif schlagen. Torte mit der Sahne einstreichen und mit Kokosraspeln bestreuen. Bei Belieben mit Raffaello, klein gehackten Nüssen, Erdbeeren und Minzblättern dekorieren.