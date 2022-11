Zwei Männer schlagen in Aichen auf 18-Jährigen ein

Ein Streit auf dem Sportplatz in Aichen eskaliert. Außerdem klaut einer der Männer dem Opfer das Handy. Trotz ihrer Flucht hat das Konsequenzen.

Zwei Männer haben am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr während eines Streits auf dem Sportplatz in Aichen auf einen 18-Jährigen eingeschlagen. Der 28- und der 23-Jährige waren bereits weggelaufen, als die Polizei kam, aber Zeugen kannten die Namen und gaben dem 18-Jährigen auch sein Handy zurück, das einer der Männer ihm gestohlen hatte. Der 18-Jährige wurde leicht an der Lippe verletzt. Die beiden Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie einen der beiden zusätzlich wegen Diebstahls. (AZ)