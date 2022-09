Aletshausen kauft weitere Ausrüstung für die Feuerwehren

Die Freiwillige Feuerwehr Winzer benötigt unter anderem Strahlrohre und einen Behälter für Löschwasser. Auch für alle Löschautos im Ort wird eingekauft.

Die Freiwillige Feuerwehr Winzer habe bei der Gemeinde den Antrag auf Ergänzung der normalen Ausrüstung gestellt, unterrichtete Bürgermeister Georg Duscher bei der jüngsten Sitzung die Gemeinderäte. Gebraucht werden Handlampen mit Ladegerät, Strahlrohre, Hydrantenschlüssel sowie ein Faltbehälter für Löschwasser. Kostenpunkt etwa 5000 Euro netto. Die Räte stimmten einstimmig zu.

Wenn man schon einkauft, so Duscher, sollte man für alle drei Löschautos der Gemeinde Kohlenmonoxid-Messgeräte angeschafft werden, da es aktuell Zuschüsse gibt. Ein Messgerät kostet 120 Euro, die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt 60 Euro Zuschuss. Das dazu notwendige Kalibrierungsgerät kostet 200 Euro. Hier gibt es insgesamt 400 Euro Zuwendung. Alle Räte stimmten zu.

Landwirtschaftliche Halle kann gebaut werden

Das Baugesuch für eine landwirtschaftliche Halle in Aletshausen war schon einmal im Rat und wurde auch befürwortet. Der Bau soll 36,5 Meter lang werden und eine Breite von 17 Metern bekommen. Der Plan blieb der gleiche, es wurde nur der Standort gewechselt. Weil das Vorhaben auf einer landwirtschaftlich privilegierten Fläche stehen wird, erfolgte erneut einstimmige Befürwortung.

Gemeinderat Lukas Schwab berichtet dem Gremium, dass das Spielmobil des Kreises, das während der Ferien an fünf Tagen halbtags am Sportplatz von Aletshausen stand, hervorragend angenommen worden sei. Es wäre zu überlegen, so Schwab, ob man erneut einen Antrag stellen sollte, denn das Mobil ist ein hervorragender Unterhaltungsfaktor für die Kinder. (kk)