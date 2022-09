Aletshausen gestaltet seine Wasserversorgung neu

Warum eine Erneuerung jetzt notwendig ist und welche weiteren Schritte in der Gemeinde anstehen.

Die Trinkwasserversorgung für Aletshausen war Hauptthema bei der ersten Sitzung des Gemeinderates nach der Sommerpause. Zu Beginn der Zusammenkunft sagte Aletshausens Bürgermeister Georg Duscher, dass diese schon etliche Jahre auf dem Buckel habe und einer grundlegenden Sanierung bedürfe. Anschließend trug Fachplaner Kostenzer ein umfangreiches Konzept mit Planungen und Zahlen für eine Sanierung vor.

Das Problem Trinkwasserversorgung schob man schon länger vor sich her. Aber jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden, war man sich im Aletshauser Gremium einig. Das Planungsbüro SWECO aus Augsburg wurde beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, die Konstenzer ausgearbeitet hat und nun vorstellte.

Der Wasserverbrauch steigt kontinuierlich an

Er zeigte auf, was gemacht werden muss und was gemacht werden kann. In den fünf Ortsteilen der Gemeinde Aletshausen steige, wie überall, der Wasserverbrauch kontinuierlich. 2020 betrug die Einwohnerzahl 1242. Für 2040 beträgt die Zahl der Schätzung nach 1522. Der Tagesverbrauch betrug 2020 pro Bürger 140 Liter. Wie hoch er 2040 sein wird, weiß aktuell noch niemand. Gewiss ist aber, er wird ständig steigen. Der Wasserbedarf 2020 betrug 82.640 Kubikmeter (m³), wobei Winzer mit Gaismarkt seine eigene Trinkwasser-Versorgung hat. Diese wird auch von Aletshausen mitversorgt. Wasserberg ist an Hasberg angeschlossen. Im Jahre 2040 dürfte der Bedarf rund 104.000 Kubik betragen, was beide Versorgungen nicht mehr verkraften werden.

Aktuell betrage der Tagesbedarf 174 m³, der Spitzbedarf 397 m³ pro Tag. 2040, so Kostenzer weiter, wird sich der Tagesbedarf auf 249 m³ Trinkwasser erhöhen. Als Spitzenverbrauch werden 560 m³ angenommen, wobei zwischen 170 und 220 m³ nach Winzer gepumpt werden müssen.

Als Speichervolumen sind im Aletshauser Hochbehälter 300 m³ vorhanden. Wenn man die vorgeschrieben 100 m³ Feuerlöschreserve berücksichtigt, ist ein Volumen von 500 m³ notwendig. Hier wäre eine Erweiterung von 200 m³ angesagt. 2040 ist ein Gesamtbedarf von 575 m³ anzunehmen, was eine Erweiterung von 275 m³ bedeuten würde.

Was der Planer für Aletshausen empfiehlt

Als Maßnahme empfahl der Planer den Neubau eines Brunnens samt Brunnenhaus, MRS-Anlage (MRS bedeutet messen – regeln – steuern) sowie Umzäunung. Danach den aktuellen Brunnen stilllegen und rückbauen. Hier warf der Bürgermeister ein, dass man schon Plätze westlich der Bahnlinie erkundet habe, wo ein Brunnen gebaut werden könnte. Die Kosten bezifferte Kostenzer mit 1,51 Millionen Euro. Aber diese hohe Investition sei rentierlich, da man für die nächsten Jahrzehnte ausgesorgt habe.

Um den Wasservorrat unterbringen zu können, muss auch der Hochbehälter, der sich auf einer bewaldeten Anhöhe Richtung Winzer befindet, saniert und erweitert werden. Variante eins sieht zwei große Edelstahlbehälter als Ersatz für die bisherigen kleineren Betonbehälter vor, die eine Laufzeit von fünfzig Jahren hätten. Die zweite Möglichkeit wäre die Erweiterung mit einem Edelstahlbehälter. Kostenschätzung: 1,632 Millionen Euro. Abschließend empfahl Kostenzer, jedes Jahr sollten zwei Prozent des Trinkwassernetzes erneuert werden, damit entstehen moderate Kosten, die man in die Haushaltspläne aufnehmen könne.

Ist ein Verzicht auf die Edelstahlbehälter möglich?

Bei der anschließenden Diskussion im Gemeinderat meinte Aletshausens Bürgermeister Duscher, dass man auf die Edelstahlbehälter verzichten könne, da die aktuelle Innenbeschichtung gute Dienste leiste. Als gute Vorschläge bezeichnete er die jährliche Leitungserneuerung sowie die Kammersanierung mit Einbau einer Lüftung am Hochbehälter, die in Bälde erfolgen sollten. Die beiden Kammern erhalten eine neue Beschichtung. Als positiv bezeichnete er auch die Verlegung des Brunnens westlich der Bahnlinie.

Bürgermeister Georg Duscher schlug dem Aletshauser Gremium folgende Vorgehensweise vor: zeitnahe Sanierung des Hochbehälters, ein weiterer Behälter kann später folgen, ein Löschwasser-Vorbehalt ist nicht notwendig, da man auf die 300 m³ von Winzer zugreifen kann. Brunnenneubau und der Rückbau des alten sind wichtigste Aufgaben. "Wasser ist ein elementares Lebensmittel, deshalb ist Wassersparen erstes Gebot", sagte der Planer noch abschließend.

Der Gemeinderat nahm die Ausführungen Kostenzers zur Kenntnis und vereinbarte, die Maßnahmen weiterzuverfolgen.