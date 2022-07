Radler wird verletzt ins Krankenhaus gebracht

Ein Pkw-Fahrer übersieht einen Radfahrer auf einer Aletshauser Kreuzung. Das hat Folgen.

Am späten Samstagvormittag befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Aletshauser Schulstraße in nördlicher Richtung. Zeitgleich befuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer die Bahnhofstraße in westliche Richtung und wollte nach links in die Schulstraße abbiegen. Hierbei wurde der vorfahrtsberechtigte Radfahrer laut Polizei von dem Pkw-Fahrer übersehen, welcher trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß im Frontbereich nicht mehr verhindern konnte.

Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen sei ein Schaden von rund 100 Euro entstanden, schreibt die Polizei abschließend in ihrem Bericht. (AZ)