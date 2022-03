Der Aletshauser Kindergarten hat schon wieder zu wenig Platz

Plus Für das Aletshauser Kindergartenjahr 2022/2023 gibt es 114 Neuanmeldungen. Das sind eigentlich zu viele. Aber ein Raum im Pfarrheim könnte die Lösung werden.

Im gemeindlichen Kindergarten „Sankt Tobias“ läuten erneut die Alarmglocken. Trotz eines Erweiterungsbaues im Jahr 2018 und der 2019 errichteten Außengruppe für Vorschulkinder im Sitzungssaal des Bürger- und Vereinshauses herrscht schon wieder Raumnot. Das berichtete Bürgermeister Georg Duscher bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.