Auch Tinyhäuser möglich: So wird das neue Aletshauser Baugebiet gestaltet

Plus Der Aletshauser Gemeinderat bringt die Planung auf den Weg. Auch der Bau von Tinyhäusern wird ermöglicht.

Aletshausen erhält ein neues Baugebiet. Die Planung für die 19 Parzellen nimmt konkrete Gestalt an und war jetzt wieder Thema in der Sitzung des Aletshauser Gemeinderats. Möglich sein soll unter anderem auch die Errichtung von Tiny-Häusern.