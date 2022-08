Aletshausen

11:05 Uhr

Blechschaden nach Unfall in Aletshausen

Gekracht hat es an einer Kreuzung in Aletshausen.

Ein Fahrfehler führte zum Zusammenstoß zweier Pkw an einer Kreuzung in Aletshausen im Süden des Landkreises Günzburg. Was die Polizei berichtet.

Am Freitag ereignete sich in Aletshausen an der Kreuzung der Haupeltshofer Straße zur Kirchenstraße ein Verkehrsunfall beim Abbiegen. Das meldet die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Die 42-jährige Unfallverursacherin bog mit ihrem Fahrzeug laut Polizei in zu engem Bogen nach links ab und streifte dadurch das Fahrzeug der 34-jährigen anderen Unfallbeteiligten. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (AZ)

