Aletshausen

vor 4 Min.

Die Gemeinde Aletshausen hat eine neue Kinderfeuerwehr

Plus 30 Sechs- bis Zehnjährige mit viel Anhang waren zur offiziellen Gründung am Feuerwehrhaus in Aletshausen erschienen. Was sie dort erlebt haben.

Von Karl Kleiber

"Das inzwischen immer größer werdende Interesse von Jugendlichen in der Gemeinde unter zwölf Jahren, bei der Feuerwehr Mitglied zu werden und dort auch sich mit dem Thema Löschwesen zu beschäftigen, veranlasst mich mit der Beantragung und Gründung einer Kinderfeuerwehr ab dem sechsten Jahr in Aletshausen." Dies schrieb Zugführer Christian Schedel im November 2021 in der Einleitung seines Antrags an die Gemeinde. Dieser wurde damals von den Räten befürwortet und auch finanzielle Unterstützung wurde zugesagt.

