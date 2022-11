Ein See soll in der Gemarkung Winzer entstehen

Durch Kiesabbau soll in der Gemarkung Winzer ein Gewässer wiederhergestellt werden. So sieht der Plan dafür aus.

Kiesabbau ist eine grundsätzliche Angelegenheit des Wasserwirtschafts- und des Landratsamtes. Aber auf dem Flurstück 966 der Gemarkung Winzer soll auf einer Fläche von sechs Hektar Kies ausgebeutet werden. Dies ist ein riesiger Eingriff in die Natur, zumal das Areal noch in der Nähe eines Grundwasser-Schutzgebietes liegt. Seit 2016 ist die Gemeinde Aletshausen, zu der auch Winzer gehört, in das Planfeststellung-Verfahren für den geplanten Kiesabbau eingebunden. Dazu hat Aletshausen bereits 2020 für die Betreiber-Firma Straßenbau Leitenmayer eine Stellungnahme abgegeben. Nun wurde eine erneute Stellungnahme angefordert.

Wie Bürgermeister Georg Duscher eingangs betonte, solle in der erneuten Stellungnahme besonders darauf hingewiesen werden, dass durch den mächtigen Kiesabbau viel wertvolle landwirtschaftliche Fläche verloren gehe. Auch der Umweltschutz sei zu beachten, denn das Grundwasser fließe in Richtung eines rund fünf Kilometer nordwestlich gelegenen Grundwasser-Schutzgebietes, das eines besonderen Schutzes bedarf, so Duscher.

Vor dem Abbau müssen zuerst rund 38.000 Kubikmeter Deckschicht abgeräumt werden, die in der Nähe zwischengelagert werden. Dann könne man die zehn bis zwölf Meter dicke Kiesschicht abbauen. Wie die Planfeststellung aussagt, gibt es etwa 600.000 Kubikmeter Kies auszubeuten. Die Abfuhr erfolge über die bereits geprüfte Mindelbrücke östlich von Winzer, deren Belastbarkeit auf 24 Tonnen beschränkt wird. Die Zufahrtsstraße soll vom Betreiber mit einer zwölf Zentimeter dicken Asphaltschicht befestigt und ausgebaut werden. Über Erhalt und Wiederherstellung der Zufahrt muss noch ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden. Als Entschädigung soll dem Unternehmer ein Teil der Gewerbesteuer erlassen werden.

Der Kiesabbau in Winzer kann verlängert werden

Der Abbau soll nach zehn Jahre erfolgt sein, kann aber auch auf dreißig Jahre verlängert werden. Zwei Jahre später soll alles rekultiviert sein. Von den sechs Hektar Abbaufläche sollen rund vier Hektar wiederverfüllt werden, die zugleich als Ausgleichsfläche ausgewiesen werden. Der Rest bleibt als kleiner See bestehen. Mit 11:2 beschlossen die Räte, dass die Gemeinde keine weiteren Einwände gegen das Vorhaben erhebe. Als Zusatzbeschluss erfolgte die Feststellung, dass alle nachfolgenden Firmen, die dort Kies abbauen, die Festlegungen der Gemeinde übernehmen müssen.

Einfamilienhaus mit Doppel-Carport In der Schulstraße 24 von Aletshausen beantragte der Grundstücksbesitzer der Flur-Nummer 111/1, die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppel-Carport. Das Gebäude soll 8,5 breit und zehn Meter lang werden. Es besitzt ein unteres Vollgeschoss, das Obergeschoss ragt in den Dachgiebel hinein. Geplant sind Terrassen an der Süd- und Ostseite, die jeweils 4,5 Meter breit und elf Meter lang werden. Der Carport wird mit einem Flachdach versehen. Zustimmung 13:0.

Verschiedenes Gemeinderat Lukas Schwab stellte den Antrag zur erneuten Anmietung des Spielmobiles des Landkreises bei Frau Föner. Der Antrag der Gemeinde muss am 2. Dezember pünktlich um acht Uhr beim Landratsamt erfolgen.

