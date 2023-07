Aletshausen

Haupeltshofener Bahnübergänge sollen sicherer werden

Plus Auf der Strecke Günzburg-Mindelheim will die Bahn für mehr Sicherheit sorgen. In Haupeltshofen betrifft es drei unbeschrankte Bahnübergänge.

Von Susanne Hofmeister

Aletshausens Bürgermeister Georg Duscher und die Ratsmitglieder sehen sich in der Pflicht, aufgrund von häufigen Unfällen, zum geplanten Ausbau der Bahnübergänge der Bahn in Haupeltshofen, Stellung zu nehmen. Häufige Kollisionen zwischen Zug und Pkw am unbeschrankten Bahnübergang von Haupeltsofen nach Waltenhausen, veranlassen die Gemeinderäte und Bürgermeister Georg Duscher zu handeln. Im Jahr 2010 sowie im Jahr 2021 (drei Zusammenstöße) trugen sich Unfälle an dieser Stelle zu. Glücklicherweise mit nur leicht verletzten Personen und Blechschaden. Haupeltshofen wird durch Schienen von insgesamt drei unbeschrankten Bahnübergängen von Norden nach Süden geteilt.

Ein Ingenieurbüro der Deutschen Bahn hat der Gemeinde Vorschläge zum Ausbau vorgelegt. Nun soll der südlichste Übergang komplett geschlossen werden, der mittlere nur noch für Fußgänger und Fahrradfahrer zu überqueren sein. Der nördlichste, welcher nach Waltenhausen führt, wird für den Verkehr offengelassen und soll zeitgemäß beschrankt werden.

