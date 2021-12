Höherer Kostenersatz für die Feuerwehren von Aletshausen

Plus Der Gemeinderat Aletshausen beschließt Pauschalkosten für Einsätze der drei zur Gemeinde gehörenden Feuerwehren und erlässt eine Satzung.

Da Versicherungen immer wieder die geforderten Einsatzkosten für Feuerwehren in Zweifel ziehen oder nicht anerkennen, hat das Bayerische Innenministerium eine Mustersatzung für den Kostenersatz bei Feuerwehreinsätzen erarbeitet und nun den Gemeinden als Grundlage zur Verfügung gestellt. Dies hat die VG-Verwaltung Krumbach veranlasst, die bisherigen Vergütungen der Wehren neu zu kalkulieren. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Aletshausen haben, wie andere VG-Kommunen, auch die Aletshauser Räte einstimmig diese Satzung mit den errechneten Einsatzkosten beschlossen.