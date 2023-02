Aletshausen

vor 16 Min.

Hohe Preise, viele Projekte: Deshalb ist in Aletshausen Sparen angesagt

Plus In den vergangenen Jahren hat sich viel getan in Aletshausen und den Ortsteilen. Der Bürgermeister informiert darüber auf den gut besuchten Bürgerversammlungen.

Von Karl Kleiber Artikel anhören Shape

Die alljährlichen Rechenschafts-Berichte von Bürgermeister Georg Duscher sind immer ein Highlight bei der Bürgerschaft von Aletshausen mit Wasserberg und den Ortsteilen Winzer mit Gaismarkt und Haupeltshofen. Diesmal war der Andrang besonders groß, denn es sind inzwischen drei Jahre vergangen, dass wegen der Corona-Pandemie eine solche Versammlung stattfinden durfte. Bürgermeister Duscher sprach viele Probleme an, die inzwischen behoben wurden und auch viel Geld verschlungen haben. Für die Zukunft sei eisernes Sparen angesagt, betonte er.

