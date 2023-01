Junger Autofahrer kommt bei Glätte ins Schleudern

Zu schnell unterwegs war laut Polizei ein 20-Jähriger mit seinem Auto in Aletshausen. Sein Wagen trug bei einem Unfall einen Schaden davon.

Das Wetter wurde einem jungen Autofahrer am frühen Freitagmorgen zum Verhängnis: Laut Polizei war der 20-Jährige auf der Haupeltshoferstraße in Aletshausen in Richtung Süden unterwegs und kam im Bereich der Krumbacher Straße aufgrund der Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen ins Rutschen. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen den dortigen Randstein und ein Verkehrszeichen. Der Fahrer selbst blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. (AZ)