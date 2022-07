Noch nie gab es so viele fußballspielende Kinder beim SV Aletshausen

Plus Der SV Aletshausen hat nach der Abmeldung der Herren 2014 voll auf Nachwuchsfußball gesetzt und hat außergewöhnlich viele Teams. Der Weg ist aber lange nicht zu Ende.

In sechs Jahren wollen sie ihr Ziel erreicht haben. Der 36-jährige Fußball-Abteilungsleiter Markus Jeckle, Jugendleiter Sven Riep, 46 und sein Stellvertreter Johannes Jeckle, 32, wollen mit weiteren ehrenamtlichen Helfern alles dafür tun, dass der im Jahr 1949 gegründete Sportverein Aletshausen nach neunjähriger Abstinenz wieder eine Fußball-Herrenmannschaft für den Punktspielbetrieb in der Spielgruppe Donau melden kann. Nach der Saison 2013/14 hatte man sich als Tabellenzehnter der B-Klasse West 1 wegen Spielermangel und Erfolglosigkeit aus dem Spielbetrieb verabschiedet.