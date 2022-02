Polizei zieht zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

In Aletshausen und in Thannhausen wurden bei Verkehrskontrollen am Wochenende zwei Führerscheine sichergestellt. Autofahrer mit Alkoholfahne mussten mit zur Blutentnahme.

Gleich zweimal am Wochenende musste die Polizei im südlichen Landkreis Günzburg wegen Trunkenheit im Verkehr einschreiten. Einmal in Aletshausen und einmal in Thannhausen. In ihrem Bericht schreibt sie, dass im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späteren Freitagabend auf einem geteerten Feldweg nördlich des Industriegebietes in Aletshausen bei einem 37-jährigen Kraftfahrzeugführer eine Alkoholfahne von den Polizisten bemerkt wurde. Zudem habe der Fahrer auch bereits alkoholtypische Ausfallerscheinungen gezeigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen strafrechtlich relevanten Wert, weshalb eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt wurde.

Alkoholisierter Fahrer in Robert-Bosch-Straße in Thannhausen

In Thannhausen lief es ähnlich am Samstag kurz nach Mitternacht. Bei einer Verkehrskontrolle in der Robert-Bosch-Straße bemerkten Polizisten bei einem 40-jährigen Pkw-Fahrer eine deutliche Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest ergab einen strafrechtlich relevanten Wert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde, so die Polizei. (AZ)