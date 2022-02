Erst großes Glück, dann Krebs: Familie aus Aletshausen erleidet Schicksalsschlag

Harter Schlag für eine Familie aus Aletshausen: Die Mutter hat Krebs. Zur emotionalen Belastung kommen finanzielle Sorgen. Doch es gibt Helfer und jeder kann einer werden.

Was einer sechsköpfigen Familie aus Aletshausen zugestoßen ist, hat die Gewalt einer griechischen Tragödie: In einem guten Vierteljahr stürzte sie von jubilierendem Glück in tiefstes Elend, nicht aus eigenem Zutun, das Schicksal war es, das zuschlug. Im September glaubten Diana und Sven, im siebten Himmel angekommen zu sein. Es hätte nicht besser für sie laufen können: Vor anderthalb Jahren waren sie aus Hessen zurück in die schwäbische Heimat von Diana gezogen, Sven hatte bei der Firma Striegel einen erfüllenden Arbeitsplatz gefunden, an dem ihm viel Wertschätzung entgegen gebracht wird. Diana trug als Tagesmutter zum Familieneinkommen bei. Ein ausreichend großes Haus war gefunden. Sie fühlten sich angekommen und angenommen in Aletshausen, finden Freunde, können sich schnell integrieren. Mit einer berührenden Hochzeitsfeier krönten sie Ende August ihr Glück.

Am Anfang standen Rückenschmerzen, dann folgte die Diagnose Krebs

Doch dann der Absturz. Es habe mit Rückenschmerzen begonnen, Übelkeit. Die Suche nach der Ursache sei schleppend verlaufen, möglichen Hinweisen, so Sven, sei wohl nicht ernsthaft genug nachgegangen worden. Diana verlor den Glauben an die Ärzte, fühlte sich durch Hinweise auf mögliche psychosomatische Ursachen unverstanden. Doch die Schmerzen wurden immer schlimmer. "Sie hat in drei Monaten 20 Kilo abgenommen, konnte sich kaum mehr aufrecht halten", erinnert sich Sven an die Zeit um Weihnachten. Damals waren die Kinder, die Diana betreute, in den Weihnachtsferien, und so konnte er sie schließlich dazu überreden, am 3. Januar im Krumbacher Krankenhaus vorstellig zu werden. Er habe an eine Nierengeschichte geglaubt, sich schon darauf eingestellt, seiner Frau notfalls eine Niere zu spenden, erzählt Sven. Doch der Anruf der Krankenhausärztin am Nachmittag des 4. Januars zog ihm den Boden unter den Füßen weg: Krebs, aber nicht etwa ein Tumor, der sich entfernen ließe. Diana, 38, Mutter von vier Kindern, das jüngste zweieinhalb Jahre alt, hat einen weit fortgeschrittenen Krebs, der bereits metastasiert habe, inoperabel sei.

Es sind die Aufgaben und Verpflichtungen, aber auch die große Unterstützung, Hilfsbereitschaft und Anteilnahme, die Sven nicht in die absolute Verzweiflung stürzen lassen. Seit der Diagnose versucht er, das Leben neu zu organisieren, muss sich um die Kinder kümmern, seinem Beruf nachkommen und dafür sorgen, dass seine Frau, wenn sie aus dem Krankenhaus heimkommt, in dem erst vor Kurzem bezogenen Haus zurechtkommt. Wie geplant ist Diana nach einer Strahlentherapie zunächst nach Hause gekommen, um Kraft zu schöpfen. Mitte Februar hat nun die ambulante Chemotherapie begonnen, die in einem 21-Tage-Rhythmus durchgeführt werden soll. Diana wird nach den Einschätzungen der Onkologen trotz optimaler Behandlungen auch in Zukunft immer wieder im Haus auf einen Rollstuhl angewiesen sein.

Das Bad der Familie aus Aletshausen muss rollstuhlgerecht werden

Das bedingt große Umbaumaßnahmen im Haus. Was niemand bedenkt, wenn er von solchen Schicksalsschlägen hört: Es ist nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern kann schnell auch zur wirtschaftlichen Katastrophe werden. Von jetzt auf nachher ist Sven der Alleinverdiener, muss eine sechsköpfige Familie durchbringen. Trotzdem setzt Sven alles daran, seiner geliebten Frau die Zeit, die ihr bleibt, so gut wie möglich zu gestalten. Die Vermieter, erzählt Sven, hätten sich sofort verständnisvoll gezeigt und keine Einwendungen gegen einen barrierefreien Umbau des Erdgeschosses erhoben. Das erst vor Kurzem sanierte Bad muss behindertengerecht umgestaltet, Schwellen beseitigt, mehrere Türen so verbreitert werden, dass der Rollstuhl durchkommt - und dann ist da auch noch der Bedarf an einem Auto, so groß, dass fünf Personen und ein Rollstuhl darin Platz haben. Maßvoll geschätzt werden dafür wohl bei einem großen Anteil Eigenleistung 50.000 Euro nötig sein. Von der Krankenkasse, hat Sven erfahren, stehen ihm 4000 Euro für die Badarbeiten zu.

Das Schicksal von Diana und Sven hat viele Menschen berührt. Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kollegen stützen die Familie, helfen, wo sie können. Damit zu dem unermesslichen Leid nicht auch noch der finanzielle Ruin kommt, hat sich auch Svens Arbeitgeber Michael Striegel Gedanken gemacht. "Ich habe immer wieder darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten es gibt, Sven und Diana finanziell zu unterstützen. Da kam mir ein Geistesblitz: Es gibt doch diese Fundraising-Geschichten. Gemeinsam mit meiner Partnerin Claudia haben wir recherchiert, um die richtige Plattform zu finden. Sie musste absolut seriös sein und so wenig wie möglich von den eingesammelten Geldern als Gebühr einbehalten. So sind wir auf 'Go Fund Me' gestoßen. Wir haben einen langen Abend zusammengesessen, Claudia hat einen passenden Text verfasst, und so haben wir den Aufruf auf die Plattform gestellt, mit dem Ziel, 50.000 Euro für Sven und seine Familie zu generieren. Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Es hat uns wirklich tief bewegt, wie viele Menschen Anteil nehmen am Leid der Familie und auf ihre Weise dazu beitragen wollen, es erträglich zu machen."

Ein Spendenkonto bei der Sparkasse wurde eingerichtet

Schon nach einer Woche haben über 800 Spender rund 35.000 Euro für Diana eingezahlt. "Wir wissen aber auch, dass es Menschen gibt, die nicht gern über das Internet spenden. Deshalb habe ich mit Sven zusätzlich ein Spendenkonto bei der Sparkasse eingerichtet. Damit die vielen hilfs- und spendenbereiten Menschen auch sehen, dass ihr finanzielles Engagement ausschließlich Dianas Wohlergehen zugutekommt, werden wir die Spender auf der Go Fund Me-Plattform über die Verwendung der Mittel informieren. Das werden natürlich keine Homestorys, sondern Nachrichten, denn wir meinen, dass wir den Spendern Rechenschaft schuldig sind über die Verwendung der eingegangenen Gelder", erklärt Michael Striegel, wie er und seine Partnerin Claudia Gerber Sven und seine Familie unterstützen. Die Welle der Empathie, ist es auch, die Sven derzeit trägt und es ihm ermöglicht zu funktionieren. Immer wieder bedankt er sich für die Anteilnahme und die Hilfe, die ihm und seiner Familie zuteil- werden. "In Frankfurt wäre das unmöglich gewesen. Da schaut keiner auf den anderen. Hier sind die Menschen menschlicher, fühlen mit einem, und ich kann nur immer wiederholen, wie dankbar ich dafür bin."

Mit seiner Arbeit in der Firma, der Organisation von Haushalt und Kinderbetreuung, den Planungen für die Pflege seiner Frau zwischen den Therapien in der Uniklinik versucht er, den Alltag zu meistern, ohne zusammenzubrechen. Doch als ihm sein Arbeitgeber versichert, dass er nicht nur Dritte dazu aufrufe, zu spenden, sondern auch die Familie Striegel 2000 Euro beitrage, ist es um Sven geschehen und endlich darf er seinen Tränen freien Lauf lassen.

Info: Spenden und Informationen zu Diana Ruß-Riep auf www.GoFundMe.com oder Spendenkonto der SPK GZ-KRU, Kontoinhaber: Diana Ruß-Riep, IBAN DE86 7205 1840 0040 7416 96, BIC: BYLADEM1GZK