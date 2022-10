Aletshausen

vor 3 Min.

Warum Aletshausen die Abwassergebühren erhöht

Plus In den kommenden Jahren stehen in der Gemeinde Aletshausen Kanalsanierungen an. Wie die neuen Gebührensätze aussehen.

Von Karl Kleiber Artikel anhören Shape

Bei jüngsten Sitzung der Gemeinderäte ging es um die neu kalkulierten Abwassergebühren für den gesamten Gemeindebereich von Aletshausen mit Wasserberg, Haupeltshofen sowie Winzer mit Gaismarkt. Neben den Bürgern leide auch die Kommune unter den Problemen der Inflation und den allerorts üblichen Preiserhöhungen, sagte eingangs Aletshausens Bürgermeister Georg Duscher. Um die dringenden Kanal-Sanierungen durchführen zu können, bleibe nur eine Preiserhöhung im Abwasserbereich oder "Schulden machen" übrig. Nach der Diskussion zu den Abwassergebühren gab es dann im Aletshauser Gemeinderat eine klare Entscheidung. Das Aletshauser Kanalnetz war im Rahmen einer Kanalbefahrung untersucht worden. Dabei waren erhebliche Schäden festgestellt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen