Alkoholfahrt eines 47-Jährigen in Thannhausen endet bei der Blutabnahme

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am späten Sonntagabend hat die Krumbacher Polizei einen alkoholisierten Fahrer erwischt. Wie die Beamten mitteilen, zogen sie in der Jahnstraße in Thannhausen einen 47-Jährigen aus dem Verkehr. Da hierbei Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher positiv ausfiel.

Ein Monat Fahrverbot für den betrunkenen Autofahrer aus Thannhausen

Der Wert lag über 0,5 Promille. Es musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Sollte sich der Wert bestätigen, erwartet den 47-Jährigen laut Polizei ein Bußgeld im dreistelligen Bereich sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)