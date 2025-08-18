Auto kracht nachts in Edenhausen in Verkehrsinsel

Am Samstag hatte sich kurz nach Mitternacht, um 0.15 Uhr, auf der B 300 an der westlichen Einfahrt des Krumbacher Stadtteils Edenhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Ein zunächst unbekannter Mann überfuhr mit seinem Auto von Edenhausen kommend die Verkehrsinsel an der Einmündung zur B300 und beschädigte dabei die komplette Beschilderung. Anschließend prallte der Wagen frontal in die gegenüberliegende Leitplanke. Zeugen konnten beobachten, dass das beteiligte Fahrzeug quer auf der B 300 stand, der Fahrer ausstieg und stark alkoholisiert wirkte. Er stieg anschließend in sein Fahrzeug ein und setzte seine Fahrt in Richtung Krumbach fort. Beim Waldhaus stellte er den Pkw ab und flüchtete zu Fuß weiter. Anhand des amtlichen Kennzeichens konnte der Halter ausfindig gemacht werden. Dieser war jedoch für die Polizisten nicht erreichbar. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und der Drohne der Feuerwehr Krumbach nach dem Fahrer, jedoch ohne Erfolg, wie es im Polizeibericht heißt. Die Feuerwehr Edenhausen unterstützte mit sieben Einsatzkräften an der Unfallstelle. Am Sonntagvormittag meldete sich dann der 37-jährige Halter des verursachenden Wagens und gab zu, gefahren zu sein. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)

