Umfahrung der B300-Baustelle: Viele missachten das neue Rechtsabbiegegebot

Stau in der Attenhauser Straße in Krumbach. Von der Kreuzung zur Burgauer Straße an bis an den Ortsausgang am Waldrand hin. Dieses Bild zeigte sich in den vergangenen Wochen, seit die B300 beim Krumbad gesperrt ist wegen Bauarbeiten. Viele Fahrzeuge nutzen die Straße zwischen Ursberg und Krumbach als Umleitungsweg, denn die offizielle Umleitung über die Staatsstraßen 2023 und 2024 über Langenhaslach ist viel länger. Dadurch ist die Attenhauser Straße überaus stark befahren. Für Verwirrung bei vielen Verkehrsteilnehmern sorgt aber eine neue Verkehrsregelung an der besagten Kreuzung.

„In Absprache mit uns und der Polizei hat die Stadt Krumbach nachjustiert an der Einmündung der Attenhauser Straße und ein Rechtsabbiegegebot aufgebaut, um das Abfließen im Kreuzungsbereich zu verbessern“, erklärt Henrik Vosdellen, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt in Krumbach. Die Strecke sei als möglicher Schleichweg bekannt, allerdings für den Lkw-Verkehr gesperrt und großteils sei dort die Geschwindigkeit begrenzt. Darum laufe die offizielle Umleitung über Langenhaslach.

Wegen Bauarbeiten ist das Krumbad bald nur noch über den Geh- und Radweg erreichbar

Vosdellen berichtet zum Stand der Umbaumaßnahmen an der Baustelle auf der B300, dass man mit den Arbeiten im Zeitplan liege. Ab der nächsten Woche allerdings wird das Krumbad aufgrund der anstehenden Asphaltierungsarbeiten für Autofahrer beziehungsweise Anlieger nur noch über den Geh- und Radweg erreichbar sein. Dazu wird die Behörde dann noch genauere Informationen herausgeben.

Wäre eine Ampellösung an der B300-Baustelle verträglicher für den Verkehr gewesen?

Die Baustelle an der B300, die noch bis zum Ende der Herbstferien am 8. November dauern wird, verursacht auch einigen Unmut im Krumbacher Ortsteil Edenhausen, der jetzt über eine Umleitung angefahren werden muss. So berichtet Hans Drexel vom Landgut Adler, dessen Hochzeitslocation auch in dem Örtchen liegt, es erschließe sich ihm nicht, warum man die gesamte Strecke von Krumbach bis Ursberg komplett sperren muss. Jeden Tag könne er beobachten, wo und wie viel an jedem Streckenabschnitt gearbeitet oder auch nicht gearbeitet werde. Nach zwei Wochen Baustelle zieht er folgendes Resümee: Es gebe dreimal Verkehrschaos; einmal in Krumbach, einmal in Ursberg am Friedhof und einmal in Attenhausen. Er sei sich sicher, dass auch eine Ampellösung möglich gewesen wäre. Hier hätten sich die Planer mehr Gedanken machen müssen, um zu einer besseren Lösung finden zu können, findet er.

Wenn die Asphaltierungsarbeiten an der B300-Baustelle laufen, dann wird auch der Linienbus und der Schulbusverkehr, der derzeit noch die Baustelle passieren durfte, über die Attenhauser Straße fahren. Geplant sind die Asphaltierungsarbeiten in den Herbstferien, dass möglichst wenig Schulbusverkehr betroffen sein wird. Dann gilt es unbedingt, Staus zu vermeiden, um die Pünktlichkeit der Busse nicht zu gefährden. „Wenn es sich bis hinter in den Wald staut, dann gibt es Probleme“, sagt Marcus Praschivka, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Krumbach im Gespräch mit der Redaktion. Er verweist auf die Rechtsabbiegegebotsschilder, die an der Kreuzung zur Burgauer Straße aufgestellt worden sind. Wenn nämlich nur rechts abgebogen werden würde, dann fließe der Verkehr schneller ab. Leider würden trotzdem immer wieder Autofahrer links abbiegen und die Rechtsabbiegepfeile ignorieren. „Wir machen das ja nicht, um die Verkehrsteilnehmer zu ärgern“, sagt Praschivka und appelliert dringend an die Fahrerinnen und Fahrer, sich an die temporäre Regelung zu halten. Dass die Fahrer die Schilder übersehen würden, das glaubt der Polizist nicht. Man habe sogar noch extra zwei Blinklichter aufgehängt, damit diesbezüglich Aufmerksamkeit geweckt wird.

Wenn die Polizei sich an der Stelle postiere und mit Handzeichen auf das Rechtsabbiegen aufmerksam mache, dann funktioniere der Verkehrsfluss auch, doch das könne man personell nicht leisten, dauernd dort jemanden hinzustellen. Würden Verkehrsteilnehmer beim falschen Abbiegen erwischt, dann werde ein Bußgeld fällig. Eine Ampelregelung an der Kreuzung zur Burgauer Straße sei an der Stelle nicht möglich gewesen, denn eine andere Ampel an der Kreuzung Burgauer-/Lichtensteinstraße läge zu nah. Beide Lichtzeichenanlagen kämen sich mit ihren Schaltungen und Taktungen des Verkehrs dann in die Quere.