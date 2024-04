Hund stirbt nach Biss von Rottweiler: So handeln Stadt und Polizei

Plus Bei einem Hundeangriff in Krumbach wird auch der Besitzer des angegriffenen Tiers verletzt. Der Rottweiler war im Jahr zuvor bereits durch einen Beißvorfall auffällig geworden.

Gestorben ist ein Hund, weil sich ein Rottweiler von seinem Herrchen losgerissen hat und auf den anderen Hund losgegangen ist. Der mittelgroße Vierbeiner wurde schwer verletzt und auch sein Besitzer erlitt Wunden beim Versuch, die beiden zu trennen. Geschehen ist der Vorfall in einem Krumbacher Stadtteil, in dem beide Hunde leben. Der angegriffene Hund überlebte den Angriff zunächst, musste aber später eingeschläfert werden infolge des Beißvorfalls. Das Tier ist nicht zum ersten Mal auffällig.

Der Rottweiler, der im Juli drei Jahre alt wird, war bereits ziemlich genau ein Jahr zuvor durch einen solchen Beißvorfall aufgefallen, bei dem auch eine junge Frau verletzt worden war. Vom Ordnungsamt Krumbach hatte der Rottweilerbesitzer damals die Auflage bekommen, dem Tier beim Gassigehen einen Maulkorb anzuziehen und ihn an kurzer Leine zu führen.