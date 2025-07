Zwei Jahre nach der Großrazzia in Krumbach: Anklage gegen Fälscher- und Schleuserbande erhoben

Eine großer Polizeieinsatz, der mit Kräften des Zoll koordiniert wurde, fand am 26. April 2023 an verschiedenen Orten in Krumbach statt. Im Stadtsaal wurden Personen erkennungsdienstlich behandelt. Spezialisten der Grenzpolizei untersuchten die Ausweisdokumente digital und manuell mit der Lupe.

Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)