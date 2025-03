Startschuss für die Radsaison fällt dieses Jahr in Krumbach

Der Frühling bringt milde Temperaturen, sanfte Sonnenstrahlen, eine erblühende Natur und die perfekte Gelegenheit, das Fahrrad aus dem Winterschlaf zu holen. Die ideale Möglichkeit dafür bietet das gemeinsame Anradeln auf dem Premiumradweg Donau Täler. Für Samstag, 3. Mai, lädt die Stadt Krumbach gemeinsam mit den Tourismusorganisationen der Landkreise Dillingen, Günzburg, Heidenheim und Neu-Ulm, der Stadt Langenau sowie dem Premiumpartner Energie Schwaben zur offiziellen Eröffnung der Radsaison ein. Alle begeisterten Radfahrerinnen und Radfahrer sind herzlich willkommen, an der gemeinsamen Tour teilzunehmen.

Die geführte Radtour über rund 40 Kilometer startet um 12.30 Uhr an der Mittelschule in Krumbach mit einer kurzen Begrüßung. Von dort geht es auf dem Donau-Täler-Radweg in Richtung Süden. Am südlichsten Punkt des Radwegenetzes, in Hasberg, erwartet die Teilnehmenden eine wohlverdiente Pause mit herrlicher Aussicht. Weiter führt die Tour entlang der Mindel nach Ursberg, wo eine Kaffee- und Kuchenpause im Klosterbräuhaus zur Stärkung einlädt. Über Edelstetten, Neuburg und das Kammeltal geht es schließlich mit vielen schönen Eindrücken zurück nach Krumbach. Insgesamt erstreckt sich der Donau Täler Radweg über 300 Kilometer im Donautal, aber auch durch 14 malerische Nebentäler.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich bis Freitag, 25. April, unter www.eveeno.com/anradeln_2025 oder telefonisch unter 08221/95-142 anmelden. Sollte das Wetter am 3. Mai nicht mitspielen, wird die Veranstaltung auf Samstag, 10. Mai, verschoben. (AZ)