Attenhausen wird beim Bezirksmusikfest zum Mittelpunkt der Blasmusik

Die Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest ab Freitag, 5. August verlaufen nach Plan. Welche Höhepunkte vorgesehen sind.

Die Vorfreude auf das Bezirksmusikfest ist groß beim Musikverein Attenhausen - und die Vorbereitungen verlaufen planmäßig, berichtet der Vorsitzende Johann Graile. Von Freitag, 5. August bis Sonntag, 7. August wird Attenhausen für den südlichen Landkreis gewissermaßen zum Mittelpunkt der Blasmusik.

Natürlich sind die wieder steigenden Corona-Inzidenzen bei der Vorbereitung ein Thema. Graile und Patrick Scheel, der Vorsitzende des heimischen Bezirks 11 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), heben hervor, dass man auf mögliche Entwicklungen gut vorbereitet sei. Im Zelt könnten beim Bezirksmusikfest rund 400 Menschen Platz finden, unter freiem Himmel gebe es aber Platz für 600 Menschen. Ein großer Teil des Festes finde unter freiem Himmel statt. Mit Blick darauf könne flexibel reagiert werden.

Das Bezirksmusikfest in Attenhausen beginnt am Freitag, 5. August

Es beginnt am Freitag, 5. August, um 18.30 Uhr mit dem Sternmarsch von fünf Kapellen. Daran beteiligen sich der Musikverein Krumbach, ferner die Musikvereine Oberrohr, Edenhausen und Edelstetten sowie der Spielmanns- und Fanfarenzug aus Krumbach. Im Zelt spielt dann der Musikverein Billenhausen. Am Samstag, 6. August gestaltet der Musikverein Ziemetshausen im Zelt den Abend.

Ein umfangreiches Programm ist für den Sonntag, 7. August, geplant. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst im Zelt, es folgen Frühschoppen und Mittagstisch, es spielt der Musikverein Ebershausen, ab 15 Uhr die Jugendkapelle Krumbach. Dort werden, wie der Vereinsvorsitzende Graile erläutert, auch junge Musikerinnen und Musiker aus Attenhausen ausgebildet.

Am Sonntag, 7. August, um 18 beginnt der Bezirksdämmerschoppen. Dabei werden die Urkunden für die Wertungsspiele, die vor einigen Wochen stattfanden, übergeben. Und es wird einen Gemeinschaftschor geben. Allerdings, wie Bezirksvorsitzender Scheel erklärt, nicht in der Dimension früherer Bezirksmusikfeste. "Vor Corona" waren es oft 600 bis 700 Musikerinnen und Musiker. Für Attenhausen sind rund 200 Musikerinnen und Musiker geplant. Derzeit sei vorgesehen, dass die teilnehmenden Vereine jeweils rund fünf Vertreterinnen und Vertreter zur Verfügung stellen.

Zum heimischen ASM-Bezirk Tisogau gehören 38 Kapellen

Der Gedanke des Dämmerschoppens, das ist auch der persönliche Austausch, der zuletzt über einen langen Zeitraum eingeschränkt war. Dirigenten und Vorstände würden sich oft nur bei offiziellen Anlässen treffen. In Attenhausen bestehe die Gelegenheit für intensivere persönliche Begegnungen. Zu Gast sein wird beim Bezirksmusikfest der stellvertretende Präsident, Dr. Rainer Schaller.

Dem heimischen ASM-Bezirk 11 Tisogau im südlichen Landkreis Günzburg gehören 38 Kapellen und rund 2100 aktive Musikerinnen und Musiker an. Das Bezirksmusikfest ist für sie alle der große Jahreshöhepunkt. Coronabedingt gab es im Bezirk 11 seit 2019 in Nattenhausen kein Bezirksmusikfest mehr. Oft sind Bezirksmusikfeste mit besonderen Jubiläen verbunden. Der Musikverein Attenhausen blickt 2022 auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Nach Auskunft von Johann Graile gehören dem Musikverein Attenhausen 96 Mitglieder an. Davon sind es 32 aktive Musikerinnen und Musiker. Der Krumbacher Ortsteil Attenhausen zählt rund 400 Einwohner. Auch mit Blick auf diese Zahl wird deutlich, welch große Bedeutung die Blasmusik in Attenhausen hat.

De ASM hilft Musikerinnen und Musikern in der Ukraine

Im ASM-Bezirk 11 wurden und werden viele internationale Kontakte gepflegt. Gute Kontakte bestehen nach Lwiw/Lemberg in der Westukraine. Vor Kurzem hat der Bezirksvorsitzende Patrick Scheel angesichts des Krieges in der Ukraine die Spendenaktion "Musiker helfen Musikern" für Musikerinnen und Musiker aus Lwiw ins Leben gerufen. Durch Serenaden, Standkonzerte oder auch Biergartenauftritte wurden 4500 Euro eingesammelt, die Andriyan Leskiv, Leiter der Musikschule Nr. 5 in Lviv in der Ukraine übergeben werden konnten.

Bei der Spendenaktion "Musiker helfen Musikern" wurden 4500 Euro für Musikerinnen und Musiker in Lwiw/Lemberg gesammelt und vor Ort übergeben. Foto: Dariusz Ledzion

Dieser verwendet das Geld für Erste-Hilfe-Sets, Hygieneartikel sowie für Jugendliche, die als Binnenflüchtlinge in Lwiw untergekommen sind. Das Bezirksjugendorchester hat mit dem Orchester aus der Ukraine schon Bekanntschaft gemacht und der Leiter hat mit dem Bezirk 11 schon an gemeinsamen Konzerten teilgenommen. "Deshalb kennen wir einige der MusikerInnen und konnten so eine direkte Hilfe ohne Umwege und Abzüge leisten", erläutert Patrick Scheel. Der Münsterhauser hat das Amt des Bezirksvorsitzenden im Herbst 2021 von seinem Vorgänger Franz Alstetter aus Wiesenbach übernommen.

Mit einem Banner für Musikerinnen und Musiker werben: Das war die Idee für eine Werbeoffensive des heimischen ASM-Bezirks. Die Vereine möchten, so Scheel, "auf die Blasmusik in unserem Bezirk aufmerksam machen." Viele Vereine werden die Banner in den Tagen vor Beginn des Bezirksmusikfestes aufstellen.