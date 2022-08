Attenhausen ist startklar: Das Bezirksmusikfest beginnt

In Attenhausen steht ein Sternmarsch zum Schulplatz an. Weiter geht es mit Musik und Bieranstich im Zelt und unter freiem Himmel.

Das Zelt steht, die Bar ist aufgebaut, und 150 Helfer sind bereit: Am Freitagabend beginnt das Bezirksmusikfest in Attenhausen auf dem Schulplatz. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es endlich so weit, freut sich Johann Graile, der Vorsitzende des Musikvereins, beim Besuch der Aufbauarbeiten mit seinem Sohn im Kinderwagen.

Seit Dezember laufen die Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest

Erst seit Dezember laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung im ASM-Bezirk 11, bei der mit 1000 Besuchern gerechnet wird. Der Musikverein Attenhausen hat außerdem einen weiteren Grund zum Feiern. Vor 150 Jahren wurden die Musiker erstmals erwähnt, die Vereinsgründung liegt 50 Jahre zurück.

Das Bezirksmusikfest beginnt am Freitagabend mit einem Sternmarsch, an dem sich die Kapellen der umliegenden Gemeinden beteiligen. Die Musikvereine Krumbach, Edelstetten, Oberrohr und Edenhausen sowie der Spielmanns- und Fanfarenzug Krumbach werden zu hören sein. Im Zelt spielt im Anschluss der Musikverein Billenhausen. Am Samstag gestaltet der Musikverein Ziemetshausen den Abend im Zelt. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr im Zelt, es folgen Frühschoppen und Mittagstisch mit dem Musikverein Ebershausen. Am Sonntag ab 15 Uhr spielt die Jugendkapelle Krumbach. Um 18 Uhr beginnt der Bezirksdämmerschoppen, und es werden die Urkunden für die Wertungsspiele vergeben. (abi)