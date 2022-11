Attenhausen

12:00 Uhr

Die Verlängerung des Attenhauser Radwegs bleibt ein Wunschtraum

Plus Warum Bürgermeister Hubert Fischer aktuell keine Chance für die Weiterführung des Radweges sieht und welche Themen in der Attenhauser Bürgerversammlung noch wichtig waren.

Von dem in Bayern und auch im Landkreis Günzburg viel gepriesenen Radwegeausbau ist im Krumbacher Stadtteil Attenhausen nichts zu spüren. "Fünf Straßen führen in die umliegenden Orte und nicht eine einzige Straße ist mit einem Radweg ausgestattet", monierte eine Bürgerin in der Diskussionsrunde anlässlich der Bürgerversammlung im Attenhauser Bürgerheim.

