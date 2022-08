Dienstzeit und Jugendförderung belohnt bei der Feuerwehr Attenhausen

Verdiente "Ehrenämtler" werden nach coronabedingter Zwangspause geehrt. Wer in Attenhausen alles ausgezeichnet wurde.

"Löschen, Retten, Bergen, Schützen", lautet das Motto der Feuerwehr - und das in aller Regel ehrenamtlich. Feuerwehrleute opfern ihre Freizeit, rücken nicht selten ihre eigene Sicherheit oder Gesundheit in den Hintergrund, um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Wer, wenn nicht sie, hätte es verdient, selbst einmal in den Mittelpunkt gestellt zu werden? Geschehen ist dies bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Attenhausen. Dementsprechend groß war die Freude bei Kreisbrandmeister Elmar Müller. Nach der coronabedingten Zwangspause nutzte er die Gelegenheit, verdienten „Ehrenämtlern“ Dank für ihren Einsatz zu sagen. Über 40 Jahre Dienst am Nächsten vollbringt Wolfgang Huber bei der Attenhauser Wehr. 1980 startete Huber seine Feuerwehrlaufbahn, absolvierte alle Leistungsabzeichen und gilt mit einem reichen Erfahrungsschatz ausgestattet innerhalb der Truppe als ruhiger, ausgeglichener und immer zuverlässiger Kamerad. Seit 2014 vertritt Wolfgang Huber zudem als Fahnenträger den Verein bei örtlichen und überörtlichen Anlässen. Für vier Jahrzehnte gelebtes Ehrenamt wurde er mit der Ehrennadel in Gold samt Urkunde und Gutschein für einen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain belohnt.

Jugendleiter und Kommandantenstellvertreter ist Andreas Strobel

Nicht weniger beachtlich ist die Leistung von Andreas Strobel. Auch er ist stolzer Träger aller Dienstgrade. Seine Laufbahn beinhaltet die Tätigkeiten als stellvertretender Jugendleiter (2002-2005), Jugendleiter (seit 2005) sowie stellvertretender Kommandant (2006-2012). Mittlerweile im Landkreis Unterallgäu wohnhaft pendelt Andreas Strobel nach wie vor jede Woche nach Attenhausen, um junge Leute für den Dienst bei der Feuerwehr zu begeistern und auszubilden. Bereits 2014 wurde er für sein Engagement als erster Jugendwart im Landkreis Günzburg mit der Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr prämiert. Jetzt überreichte ihm Elmar Müller das Deutsche Ehrenzeichen in Silber und eine Urkunde.