Dorffest in Attenhausen

Anfang August zog das Dorffest des Musikvereins Attenhausen wieder zahlreiche Besucher aus dem ganzen Umland an. Das Wetter zeigte sich zwar von einer wechselhaften Seite, konnte die gute Laune der Gäste aber nicht trüben. Am Samstagabend wurde das Fest traditionsgemäß mit dem Bieranstich durch den zweiten Bürgermeister Gerhard Weiß eröffnet. Höhepunkt des Abends war die Spitzenkapelle „Michael Maier und seine Blasmusikfreunde“, die mit schwungvollen Melodien und mitreißendem Programm das Publikum begeisterte. Am Sonntag stand der Frühschoppen und Mittagstisch im Zeichen traditioneller Blasmusik. Die Musikvereinigung Oberrohr übernahm die musikalische Umrahmung im gemütlichen Festzelt. Das bunte Kinderprogramm und eine Aufführung der Flötenkinder sorgte für Abwechslung am Sonntag nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Den krönenden Abschluss bildete am Sonntagabend der Auftritt des Musikvereins Nattenhausen, der zu einem gelungenen Festausklang beitrugen. Abseits der Musik gab es eine Vielzahl von Leckereien – insbesondere die schwäbische Küche zog viele Genießer an. Abwechslungsreiche Gerichte und deftige Schmankerl fanden großen Absatz und wurden von den Gästen begeistert aufgenommen. Der Musikverein bedankt sich bei den zahlreichen freiwilligen Helfern, ohne deren engagierte Unterstützung ein solches Fest nicht möglich gewesen wäre. Ihr Einsatz, von der Planung über die Organisation bis hin zur Umsetzung vor Ort, hat wesentlich zum Gelingen des Dorffestes beigetragen.

