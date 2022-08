Attenhausen

18:15 Uhr

Ein eindrucksvolles Bild beim Bezirksmusikfest in Attenhausen

Plus Ein Wochenende lang steht der Krumbacher Ortsteil ganz im Zeichen der Blasmusik. Mit Blick auf 2023 kann Bezirksvorsitzender Scheel eine schöne Botschaft verkünden.

Von Claudia Bader

Sichtlich stolz hielten rund 200 Musikerinnen und Musiker in heimischen Trachten ihre Flöten, Klarinetten, Trompeten, Hörner und weitere Blasinstrumente beim Bezirksmusikfest in Attenhausen in die Höhe. Als sie unter Leitung von Bezirksdirigent Andreas Simnacher die Melodie „Wir Musikanten“ ertönen ließen, spürten es die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer deutlich: Auch während Monaten des Lockdowns haben die Mitglieder des Bezirks 11 Krumbach-Tisogau im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) ihre Begeisterung am gemeinsamen Musizieren nicht verloren – im Gegenteil. Die überschäumende Spielfreude regte die zahlreichen Zuhörenden zum Mitsummen und -klatschen an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .