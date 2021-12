Attenhausen

vor 32 Min.

Fensterscheiben in Attenhausen eingeworfen

Plus In einem unbewohnten Anwesen in Attenhausen wurden Scheiben zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 24. Dezember, 18 Uhr, bis Dienstag, 28. Dezember, 17.30 Uhr, wurden an einem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen in der St.-Ottmar-Straße in Attenhausen mehrere Fensterscheiben eingeworfen. Der oder die Täter verwendeten hierzu mehrere Steine, welche vor Ort aufgefunden werden konnten. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro ausgegangen, teilte die Polizei mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen