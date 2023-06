Junger Gitarrist Konstantin Saloustros räumt bei Jugend musiziert ab

Plus Der 14-jährige Konstantin Saloustros aus Attenhausen erzielt beim Bundeswettbewerb den zweiten Platz. Was der junge Mann nicht nur musikalisch vorhat.

Auf dieses Vorspiel im soziokulturellen Zentrum „Altes Gasometer“ in Zwickau hat sich Konstantin Saloustros aus Attenhausen gut vorbereitet. Schließlich durfte er als Gewinner des Regional- und des Landesentscheids beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ als einziger E-Gitarrist über alle Altersklassen das Bundesland Bayern vertreten. Innerhalb von zwölf Minuten hat der 14-Jährige die Jury überzeugt und den zweiten Preis erzielt. „Bei Bekanntgabe des Ergebnisses wurde ich in den höchsten Tönen gelobt“, berichtet er. Nur ein einziger Punkt hat ihm noch zum ersten Platz gefehlt.

„Mein Vater spielt hobbymäßig E-Gitarre und ich habe ihm schon als Kind gerne dabei zugehört“, erinnert sich der Gymnasiast. Deshalb war es für ihn selbstverständlich, dass er im Alter von sieben Jahren ebenfalls regelmäßig zur Gitarre griff. Mittlerweile besitzt er mehr als fünf eigene Instrumente, die sich nicht nur optisch, sondern auch klanglich unterscheiden. „Je nachdem, welches Stück gerade vor mir liegt, wähle ich das am besten passende Instrument“, erklärt er. Am liebsten spielt er Rock und Blues, zum Beispiel den „Heavy Delta Blues“ von Justin Johnson.