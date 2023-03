Attenhausen

Langjährige Tradition: In dieser Attenhauser Familie machen alle Musik

Musik hat in der Attenhauser Familie Graile eine lange Tradition. Einblicke in die erste und zweite Generation der Musikerfamilie: (hintere Reihe links) Johann, Berta, Franziska und Zenta Graile, (vordere Reihe von links) Ulrich (II.), Kreszentia und Ulrich (I.) Graile, mit dem alles anfing.

Plus In der Familie Graile spielt Musik eine zentrale Rolle – und das schon in der vierten Generationen. Wie es dazu kam und wie die Leidenschaft weitergegeben wird.

Von Manuela Rapp

Wo Mitglieder der Attenhauser Familie Graile sind, da spielt die Musik – und das im wahrsten Sinne des Wortes. "Musik ist schon ein Merkmal", sagt Ulrich Graile über diese langjährige Tradition in seinem Haus. Begründet hat sie sein Großvater Ulrich, den er aus Verwechslungsgründen "den Ersten" nennt. Dieser, aus Edenhausen stammend, sei nicht nur begeisterter Organist, sondern auch Chorleiter gewesen. Was sich daraus entwickelt hat, ist, kurz gesagt, Familiensache. Bis heute sind Nachkommen des ersten Ulrich in Chören und in der Musikkapelle engagiert.

