Musikalische Vielfalt und Nachwuchs: Ein bezaubernder Abend der Blasmusik

Plus Das Konzert des Musikvereins Attenhausen wird den etwa 110 Gästen lange in Erinnerung bleiben. Star des Abends war Ulrich Graile, für den es Standing Ovation gab.

Von Sven Riep

Der Anfang des Abends der Blasmusik am Samstag im Bürgerheim in Attenhausen war alles andere als schwer, sondern einfach wunderbar. Denn eröffnet wurde das Konzert von der erst im September 2023 gegründeten Blockflöten-Gruppe des Musikvereins Attenhausen. Mia Mayer, Paula Zellhuber, Cäcilia Egger, Amelie Stapf und Konstantin Kreuzinger begeisterten die rund 110 Gäste. Man merkte dem jungen, neuen Ensemble zwar eine gewisse Nervosität an, dies überspielten sie aber schon wie Profis mit ihrem musikalischen Können. Unter der Leitung von Jana Graile zeigten die jungen Musikerinnen und Musiker, was man in so kurzer Zeit lernen kann. Der Applaus zum Schluss zeigte die Begeisterung des Publikums. Mit diesem Nachwuchs muss sich der Musikverein Attenhausen um seine Zukunft also keine Sorgen machen.

Neu gegründete Blockflöten-Gruppe des Musikvereins Attenhausen

Nach dieser Eröffnung wussten alle, es wird ein schöner musikalischer Abend in Attenhausen. Der Vorsitzende Johann Graile begrüßte das Publikum und die anwesenden Ehrengäste, etwa den stellvertretenden Präsidenten vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund, Patrick Scheel, oder Ehrenmitglied vom Bezirk, Franz Altstetter, oder den ehemaligen Bezirksdirigenten Anton Ruf. Auch die Ehrenmitglieder des Vereins wie Ehrendirigent Ulrich Graile, Ehrenvorstand Josef Marxer, sowie die Ehrenmitglieder Karl Rittler, Thomas Mayer, Johann Strobel, Karl Schwarz, und Lothar Wiesmiller wurden persönlich begrüßt.

