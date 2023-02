Polizei erwischt Autofahrer unter Drogeneinfluss in Attenhausen

In Attenhausen wurde ein 22-Jähriger von der Polizei kontrolliert, der drogentypische Erscheinungen aufwies.

Bei der Verkehrskontrolle eines 22-jährigen Pkw-Fahrers am Dienstag gegen 7.20 Uhr in der Hofstraße in Attenhausen fielen den kontrollierenden Beamten drogentypische Erscheinungen auf. Da der junge Mann einen Drogenvortest verweigerte, habe er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen müssen, teilte die Polizei mit. Die Beamten untersagten ihm außerdem die Weiterfahrt. (AZ)