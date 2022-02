Protest gegen Tierwohl-Pläne: "Das Risiko trägt der Landwirt und nicht Aldi"

Plus Der Bauernverband kritisiert die Tierwohl-Strategie von Aldi. Die Landwirte protestieren und fordern eine angemessene Honorierung. Was kleinere Betriebe fürchten.

"Tierwohl ist eine Frage der Haltung." Mit großen Anzeigen wirbt Aldi Süd derzeit für "Maßnahmen für ein tiergerechtes Morgen". Bis 2025 soll bei Frischfleisch vollständig auf die Haltungsstufe 1 verzichtet werden, bei Milch bereits ab 2024. Bis 2030 soll beides nur noch aus den Haltungsstufen 3 und 4 stammen. Zunächst hört sich das gut an und der zufrieden dreinblickenden Kuh auf der grünen Wiese im Abendlicht, die die Werbekampagne zeigt, mag das sicherlich ganz gut gefallen.