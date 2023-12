Seit Jahrzehnten erklingen ihre Stimmen in Attenhausen

Zum Lob Gottes singen sie im Kirchenchor. Dafür wurden Sängerinnen und Sänger nun von offizieller Seite in Attenhausen gewürdigt.

Das Amt für Kirchenmusik im Bischöflichen Ordinariat Augsburg ehrte acht Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores St. Otmar Attenhausen für ihr langjähriges Wirken in den Gottesdiensten und bei kirchlichen Anlässen. Auf den Urkunden sprach ihnen Pater Stefan U. Kling, der Leiter des Amtes, für gewissenhafte und treue Dienste in der Musica sacra Dank und besondere Anerkennung aus. Die Spanne der musikalischen Tätigkeit reichte von 35 bis 50 Jahren.

Auch Pfarrer Nößer gefällt der Gesang in Attenhausen

Aufmunternde Lobes- und Dankesworte richtete Pfarrer Sebastian Nößner nach dem Festgottesdienst an die Jubilarinnen und Jubilare. Wie breit das Liedgut des engagierten Chores ist, wurde zuvor im Gottesdienst, den Pfarrer Nößner zelebrierte, deutlich. Unter der Leitung von Ulrich Graile und Tobias Marxer an der Orgel vermittelten die Aktiven zusammen mit dem Streichorchester einen harmonischen Gesamteindruck und sorgten mit ihrer musikalischen Darbietung für einen besonderen Adventsgottesdienst in der Attenhauser Pfarrkirche. (AZ)