Ulrich Graile leitet seit 25 Jahren den Kirchenchor Attenhausen

1998 übernahm Ulrich Graile die Chorleitung in der Pfarrkirche St. Otmar Attenhausen. Er setzte damit eine jahrzehntelange Tradition seiner Familie fort.

Er fungiert im Attenhauser Kirchenchor als Basssänger und Chorleiter – und blickt bei letzterer Funktion nun auf ein 25-jähriges ehrenamtliches Wirken zurück. Ulrich Graile wurde dafür nun beim Festgottesdienst geehrt.

In der Pfarrkirche St. Otmar Attenhausen liegt der Taktstock auf der Empore seit Jahrzehnten in der Hand der Musikerfamilie Graile. 1998 übernahm Ulrich Graile die Chorleitung von seinem Vater, der wiederum von seinem Vater. Musik und Gesang wurden Ulrich Graile bereits in die Wiege gelegt und sind bis heute seine große Leidenschaft. Und diese Leidenschaft überträgt er als Dirigent Woche für Woche auf seine Sängerschar.

Dass es bei den Proben auch mal Misstöne gebe, sei ganz normal. "Viele Stimmen müssen ja wie eine klingen", beschreibt Ulrich Graile die Herausforderungen eines Chorleiters. Seine ruhige, aber gleichermaßen überzeugende Art, die Sicherheit, die er ausstrahlt, übertragen sich seit 25 Jahren auf die Chormitglieder. Der Attenhauser Kirchenchor besteht aus Amateuren, die den Spaß an der Musik teilen. Dies war bei der jüngst vorgetragenen Pastoralmesse von Kempter zu hören. Zusammen mit den Instrumentalisten füllten die Sängerinnen und Sänger das sakrale Bauwerk akustisch prächtig aus.

Neue Chormitglieder sind erwünscht

Ulrich Graile dankte bei seiner Ehrung seiner Sängerschar und machte zugleich Werbung in eigener Sache. Er wünscht sich ein paar zusätzliche Chormitglieder. Schön wäre es, wenn sich junger Nachwuchs für den Kirchenchor Attenhausen begeistern könnte.

Stadtpfarrer Georg Schneider, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Ottmar Marxer und Kirchenpflegerin Marianne Graile dankten dem Jubilar. Dass die Musikalität in der Familie Graile liegt, beweisen weitere Familienmitglieder: Ehefrau Christine, die Töchter Marianne und Silvia singen ebenfalls im Attenhauser Kirchenchor, und Tochter Ulrike begleitet als Organistin alle Anlässe in der Pfarrkirche St. Otmar Attenhausen. (AZ)