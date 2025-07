Auffahrunfall an B300 – Mann bei Ziemetshausen leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwoch gegen 11.05 Uhr auf der GZ2 bei Ziemetshausen ereignet. Eine 38-jährige Autofahrerin wollte laut Polizeibericht von der B300 kommend nach rechts in Richtung Maria Vesperbild abbiegen. Sie hielt zunächst an der Haltelinie der Einmündung an und fuhr anschließend an. Als sich auf der GZ2 ein Fahrzeug von rechts näherte, bremste sie erneut ab. Ein 60-jähriger Mann, der direkt hinter ihr ebenfalls nach rechts abbiegen wollte, bemerkte das abrupte Anhalten zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. (AZ)

