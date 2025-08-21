Zwei Menschen werden bei Auffahrunfall verletzt

Am Mittwochvormittag hat sich um 10.55 Uhr auf der Burgauer Straße in Krumbach an der Ampel der Kreuzung zum Weihergraben ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 1500 Euro ereignet. Zur Unfallzeit stand nach Angaben der Polizei eine 38-Jährige mit ihrem Auto an der Ampel. Von der Burgauer Straße kommend, fuhr sie an. Eine ihr nachfolgende 33-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf den Wagen der 38-Jährigen auf. Die 38-Jährige und deren siebenjährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

