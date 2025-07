In Oberrohr hat sich am Dienstag gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 7000 Euro ereignet. Laut Polizei soll ein 53-Jähriger mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung B 300 befahren haben. An der Einmündung soll er auf das stehende Auto eines 71-Jährigen aufgefahren sein. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (AZ)

